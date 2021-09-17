Из Саратовского аэропорта в Махачкалу впервые полетят самолеты

С 28 сентября впервые открывается авиасообщение между Саратовом и Махачкалой. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Гагарин».
Два раза в неделю, по вторникам и четвергам, компания Red Wings будет перевозить пассажиров на самолётах Sukhoi Superjet 100.
Из «Гагарина» по вторникам воздушные судна будут отправляться в 16:05 по саратовскому времени. Вылетать обратно в тот же день в 18:10 по местному.
В четверг из Дагестана самолет будет отправляться на 10 минут раньше, в 6 вечера ровно.
Билеты уже поступили в продажу.
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