В Солнечном у парка неделю течет коммунальная «река»

Фото выложили в сеть

Сегодня, 17 сентября, в одном з саратовских сообществ в соцсети житель поселка Солнечный пожаловался на недельную коммунальную аварию. Свои слова горожанин подкрепил фотографиями.

На снимках видно, как по дороге у парка «Солнечный» по Уфимцева к Тархова течет вода.

Фото выложили в сеть

- Никто не делает, еле живую Уфимцева размывает со всех сторон, - пишет горожанин, уточняя, что последствия аварии наблюдаются уже неделю.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.