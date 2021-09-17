В облизбиркоме опровергли заявления о приостановке деятельности ОИК №1 Волжского района

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В Саратовском облизбиркоме опровергли заявления наблюдателей от партии "Справедливая Россия-За Правду" о том, что члены окружной избирательной комиссии №1 в Волжском районе в полном составе ушли со своих рабочих мест и остановили деятельность ОИК на несколько часов. По сообщениям распространенным наблюдателями в СМИ, примерно с 9:00 до 11:00 в помещении ТИК никого не было.

- Заявления представителей от «Справедливой России - За Правду» не соответствуют действительности. Члены комиссии не покидали свои места на длительное время. Об этом свидетельствует видеофиксация, - сообщила председатель ТИК Волжского района Алия Маврина.

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