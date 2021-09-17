Жители Заводского района жалуются на оккупировавших пожилых людей мошенников

Вчера, 16 сентября, в одном из саратовских сообществ в соцсети два жителя Заводского района Саратова рассказали о замеченных ими мошенниках.

Так, трёх молодых людей, представляющихся сотрудниками компании «Экоклимат» и предлагавших проверить вентиляцию, заметили в Комсомольском поселке:

- Выманивали деньги у пенсионеров, навязывали платные услуги стоимостью 5000 , которые не нужны. Прогнали их с дома с председателем, но они пошли «окучивать» другой дом. Будьте бдительны и предупредите своих родителей! – пишет саратовец, уточняя, что в случае, когда вам звонят в дверь и говорят о проверке, стоит позвонить председателю.

- Моей родственнице почти навязали профилактику одного пластикового окна за 20 тыс руб: 15 тыс – новая фурнитура, которая в реальности стоит от 1,5 до 2,5 тыс, и за работу пять тысяч! Прикрываются фирмой, «Оренремстрой», видимо, создали фирму-двойник, но могут работать и от имени других организаций, - рассказывает свою историю горожанка.

В комментариях горожане призывают городскую полицию обратить внимание на происходящее в районе.

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