Пьяный житель Энгельса отправил Volkswagen в полет и приземлился на чужую машину

Фото с места событий

Сегодня, 17 сентября, жители Энгельса рассказали о ДТП в районе остановки АТС-2. Volkswagen наехал на припаркованный автомобиль.

Фото с места аварии появились в группе Энгельс онлайн ВКонтакте. На предоставленных снимках видно, что автомобиль Volkswagen Polo наехал на припаркованный Peugeot, а заодно врезался в дерево около стоянки. Автомобиль так и повис на пострадавшем Peugeot.

Очевидцы утверждают, что водитель Volkswagen был пьян и не справился с управлением.

Снимок сделан жителем Энгельса

Upd.:

По предварительным данным автоинспекции, авария произошла в 6:45 по адресу Тельмана у дома 43. Volkswagen Polo под управлением 35-летнего водителя врезался в автомобиль Haval, за рулем которого сидел 56-летний водитель. После столкновения автомобиль Volkswagen Polo врезался в Peugeot и Renault.

В результате ДТП пассажир и водитель автомашины Volkswagen Polo обратились за медицинской помощью.

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