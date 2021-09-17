Пожилой житель Ровенского района надругался над восьмилетней внучкой

Следователи Балашова Саратовской области закончили расследование уголовного дела об иных действиях сексуального характера в отношении восьмилетней девочки. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным следствия, вечером 28 июня пьяный 64-летний обвиняемый был у себя дома в частном доме в Романовском районе, когда к нему пришла маленькая падчерица его сына. Мужчина совершил в отношении внучки действия сексуального характера. Ребенок рассказал обо всём соседям, те – полиции и матери.

- Следователям СК удалось установить психологический контакт с девочкой и собрать исчерпывающие доказательства совершения в отношении нее противоправного деяния, - говорится в сообщении.

Мужчина вину признал. Его заключили под стражу. Дело передали в суд.

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