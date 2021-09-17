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Политика17 сентября 2021 12:33

Директор библиотеки в Степном Ольга Бондаренко проголосовала на выборах

Библиотекари сообщают о своей политической нейтральности
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото из Instagram библиотеки села Степное

Фото из Instagram библиотеки села Степное

Сегодня, 17 сентября, на выборах проголосовала директор центральной библиотеки поселка Степное Саратовской области Ольга Бондаренко. Об этом сообщают в Instagram библиотеки.

В сообщении говорится, что библиотекари участвуют в выборах не только, как избиратели, но также и в качестве членов ИКов и наблюдателей.

- Библиотечные сотрудники соблюдают принцип политической нейтральности ко всем кандидатам, - уточняют в библиотеке Степного.

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