Губернатор Валерий Радаев поздравил саратовцев с Днем города

Валерий Радаев Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 17 сентября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев в Большом зале консерватории поздравил жителей регионального центра с Днем города. Саратову исполнился 431 год.

В мероприятии участвовали: чиновники, руководители силовиков, почетные граждане, ветераны и студенты.

Губернатор читал речь:

- Да, когда идет строительство в центральной части города, на какое-то время это приносит неудобства, влияет на внешний вид улиц. Но стоит дождаться результата – и мы восхитимся преображенной набережной и всеми объектами, которые стремимся возродить, - прокомментировал чиновник своё утверждение о том, что Саратов развивается.

После был концерт.

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