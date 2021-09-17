Губернатор Валерий Радаев поздравил саратовцев с Днем города

Валерий Радаев
Фото: Александр Уриевский
Сегодня, 17 сентября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев в Большом зале консерватории поздравил жителей регионального центра с Днем города. Саратову исполнился 431 год.
В мероприятии участвовали: чиновники, руководители силовиков, почетные граждане, ветераны и студенты.
Губернатор читал речь:
- Да, когда идет строительство в центральной части города, на какое-то время это приносит неудобства, влияет на внешний вид улиц. Но стоит дождаться результата – и мы восхитимся преображенной набережной и всеми объектами, которые стремимся возродить, - прокомментировал чиновник своё утверждение о том, что Саратов развивается.
После был концерт.
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