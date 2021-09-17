Радаев призвал проголосовать за людей, которые любят и заботятся

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Губернатор Саратовской области проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы РФ 8-го созыва и депутатов Саратовской городской Думы 6-го созыва.

Радаев заполнил бюллетень на избирательном участке №18 в Волжском районе Саратова, который расположен в детсаду № 97.

За кого именно отдал свой голос глава региона рассказывать не стал, но намекнул.

- Самое главное – отдать свои голоса за очень ответственных людей, которые любят Россию, родной город Саратов. Выбрать депутатов, которые будут заботиться о людях, помогать им, помогать родному региону, чтобы была сильной Россия, сильной Саратовская область, - сказал Радаев, напомнив, что выборы проходят три дня, и каждый житель региона может проголосовать, выбрав для себя удобное время.

ул. имени П.А. Столыпина, 14А, Саратов, РоссияМДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 97