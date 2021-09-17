Специалисты оценили качество дороги на подъезде к Питерке

В 2021 году было отремонтировано 5,3 километра автоподъезда к селу Питерка от автомобильной дороги «Урбах - Ждановка -Новоузенск - Александров Гай». Дорогу начали ремонтировать два года назад в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В этом году был шли работы на участке дороги, проходящей через села Мироновка и Моршановка.

Отремонтированный участок дороги принят заказчиком работ – Дирекцией транспорта и дорожного хозяйства области. Специалисты встретились с главой Питерского района и местными жителями.

По словам главы района, за счет поступлений от транспортного налога и акцизов на нефтепродукты также было отремонтировано 17 тысяч квадратных метров сельских дорог. За счет дополнительного финансирования чиновники рассчитывают привести в нормативное состояние муниципальные дороги, связывающие между собой населенные пункты.

Что касается нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в этом году на его реализацию было выделено 6,9 миллиарда рублей. Из них на ремонт региональных трасс направлено 4,7 миллиарда рублей. Ремонт успешно завершен свыше чем на 300 километрах областных автотрасс, включая Саратов и Энгельс.

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