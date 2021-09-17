Похолодание снизит пожароопасность в лесах Саратовской области

Синоптик регионального гидрометцентра Лариса Васильева рассказала «КП-Саратов» о ситуации с пожарной опасностью в области.

По-прежнему сохраняется в большинстве районов средняя пожарная опасность, в Левобережных – местами высокая, на Юго-востоке – чрезвычайная.

- По всей видимости, характер погоды на следующей неделе снизит пожароопасность по всей области, - уточнила специалист. Напомним, с понедельника 20 сентября в Саратовской области начнется дождливое похолодание.

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