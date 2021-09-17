Депутат КПРФ набросился на члена ТИКа

Фото с места событий

Сегодня, 17 сентября, в первый день голосования помощник кандидата в депутаты Госдумы Владимира Есипова, депутат Горсовета от партии КПРФ Денис Мамаев напал на члена ТИКа с правом совещательного голоса.

Согласно источникам, городской депутат угрожал неназванному члену ТИКа физической расправой. После этого член ТИКа обратился в правоохранительные органы.

Напомним, ранее в администрации Заводского района произошел скандал с участием Николая Бондаренко.

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