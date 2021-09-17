Дождливое и ветреное похолодание придет в Саратовскую область на следующей неделе

Синоптик регионального гидрометцентра Лариса Васильева рассказала корреспонденту «Комсомолки» о том, когда в Саратовской области начнется похолодание.

Начало следующей недели определит поле низкого атмосферного давления. Пройдут фронтальные разделы циклонов:

- Нас ждет дождь с перерывами, дождливая погода, ветреная. Ну, в общем-то, осенняя погода, скажем так, - пояснила синоптик.

Фон температуры в ночные часы – 5-10, на Северо-востоке – до нуля. Днём – 10-15, в Левобережье – до 19-ти. Ожидаются дожди. Ветер юго-восточный – 6-11 метров в секунду, порывы – до 15-18 м/с.

Напомним, в выходные в регионе будет чуть теплее.

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