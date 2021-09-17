Праздничные выходные в Саратове пройдут без дождей

Синоптик Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Лариса Васильева рассказала о погоде в Саратовской области на предстоящие выходные.

В субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны слабые дожди. Ветер северо-восточный – 6-11 метров в секунду. Температура: ночью – от 5 до 10 градусов, при прояснениях – до -1°С; завтра днем – 12-17.

В воскресенье на западе области обещают продолжительные дожди фронтального характера. Ветер повернет на Юго-восток – от 6 до 11 метров в секунду, порывы – до 14. Днём – от 12 до 17 градусов тепла.

В Саратове в выходные без существенных осадков. Дождь начнется в ночь на понедельник. Ночью – от 7 до 9 градусов тепла, днём – 13-15.

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