Заболеваемость бешенством в Саратовской области снизилась в семь раз

В Саратовской области уровень заболеваемости животных бешенством снизился почти в семь раз. Об этом сообщает управление ветеринарии регионального правительства.

Во время профилактической кампании ветврачи с начала года укололи вакциной 331,5 тысячу домашних и сельскохозяйственных животных. Среди привитых 43,8 тысяч собак и 36,7 тысяч кошек.

В 2021 году в регионе выявили 62 случая вспышек бешенства. На данный момент карантин сохраняется в пяти точках.

- По итогам работы в августе специалисты отмечают, что заболеваемость животных бешенством в регионе остается на низком уровне. Количество случаев уменьшилось почти в семь раз в сравнении с началом года. Для примера: в августе зарегистрировано три очага, в июле – два, а в январе фиксировалось 20 случаев болезни, - уточнили чиновники.

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