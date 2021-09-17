В Саратовской области продлены ограничения по коронавирусу

Сегодня, 17 сентября, в Саратовской области были продлены ограничения по коронавирусу, об этом сообщил председатель нерегионального правительства Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

Ограничительные мероприятия на территории Саратовской области продлены с 19 сентября по 2 октября на основании предписания главного санитарного врача.

Под запретом остается работа заведений общепита с 23:00 до 6:00, а также проведение развлекательных мероприятий в клубах и барах.

Ограничено проведение мероприятий для несовершеннолетних в регионе. Запрещено бронирование билетов и размещение в гостиницах организованных групп детей для проведения слетов, экскурсий и так далее.

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