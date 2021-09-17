Три дня в Саратове будут подсвечивать радио и телевышки

С 17 по 19 сентября саратовские радио и телебашни на Кумысной поляне и в районе Сенного рынка будут подсвечены архитектурной подсветкой. Об этом сообщает Саратовский областной радиотелевизионный передающий центр.

- Башня на Кумысной поляне высотой 100 м обеспечивает трансляцию телевизионных каналов и радиостанций в цифровом формате на Саратов, Энгельс и ближайшие населенные пункты Саратовского, Энгельсского, Воскресенского, Краснокутского, Марксовского, Ровенского и Татищевского районов области, - говорится в сообщении.

Высота башни на Сенном составляет 125 метров. До конца 80-х годов прошлого столетия её использовали для радиосвязи. Сейчас на ней разместили оборудование мобильные операторы.

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