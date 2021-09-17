Пешеход попала в энгельсскую больницу после столкновения двух грузовиков

Столкнулись два грузовика Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 16 сентября, в Энгельсе пешеход попала в больницу после ДТП с двумя грузовиками. Подробности сообщили в региональной ГИБДД.

В 13:50 возле дома №50 на Колотилова 34-летний мужчина за рулем «Луидор-3010» врезался в едущий впереди него «Газ-330202» под управлением 35-летнего водителя. От толчка автомобиль по инерции двигался вперед и сбил 35-летнюю женщину.

Пешехода с травмами пришлось госпитализировать.

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