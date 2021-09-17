В Саратове объявлен победитель конкурса эскизного проекта и макета скульптуры Петру I

Сегодня, 17 сентября, В Саратове был объявлен победитель конкурса эскизного проекта и макета скульптуры Петру I. Им стал Сергей Щербаков. Об этом сообщил мэр города Михаил Исаев в своем аккаунте в Инстаграм.

Макет-победитель

Конкурс среди скульпторов на разработку макета памятника Петру I проходил со 2 августа по 9 сентября. Теперь в нем появился победитель.

- Скульптура будет установлена напротив речного вокзала в сквере, который сейчас благоустраивают на месте парковки, - объявил Инстаграм Михаил Исаев.

В состав жюри вошли чиновники, представители научного сообщества, градозащитного совета и общественности.

Лучшая работа была определена по следующим критериям:

- архитектурная выразительность и художественная ценность;

- гармоничное сочетание скульптуры с местом расположения;

- соответствие тематике и целям конкурса;

- уникальность скульптуры;

- узнаваемость личности Петра I;

- финансовая и технологическая реальность осуществления;

- долговечность и антивандальное исполнение.

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