В Саратове объявлен победитель конкурса эскизного проекта и макета скульптуры Петру I

Сегодня, 17 сентября, В Саратове был объявлен победитель конкурса эскизного проекта и макета скульптуры Петру I. Им стал Сергей Щербаков. Об этом сообщил мэр города Михаил Исаев в своем аккаунте в Инстаграм.
Макет-победитель
Конкурс среди скульпторов на разработку макета памятника Петру I проходил со 2 августа по 9 сентября. Теперь в нем появился победитель.
- Скульптура будет установлена напротив речного вокзала в сквере, который сейчас благоустраивают на месте парковки, - объявил Инстаграм Михаил Исаев.
В состав жюри вошли чиновники, представители научного сообщества, градозащитного совета и общественности.
Лучшая работа была определена по следующим критериям:
- архитектурная выразительность и художественная ценность;
- гармоничное сочетание скульптуры с местом расположения;
- соответствие тематике и целям конкурса;
- уникальность скульптуры;
- узнаваемость личности Петра I;
- финансовая и технологическая реальность осуществления;
- долговечность и антивандальное исполнение.
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