В Светлом мотоциклист сбил собаку и попал в больницу

Мужчина сбил животное и упал Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 16 сентября, в ЗАТО Светлый в Саратовской области мотоциклист сбил собаку. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 9:10 35-летний мужчина на байке Yamaha TT-R250 наехал на резко выскочившую под колеса собаку.

После аварии мотоциклиста пришлось госпитализировать.

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