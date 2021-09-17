В Светлом мотоциклист сбил собаку и попал в больницу

Мужчина сбил животное и упал
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 16 сентября, в ЗАТО Светлый в Саратовской области мотоциклист сбил собаку. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
В 9:10 35-летний мужчина на байке Yamaha TT-R250 наехал на резко выскочившую под колеса собаку.
После аварии мотоциклиста пришлось госпитализировать.
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