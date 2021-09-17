Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 сентября 2021 10:20

В Светлом мотоциклист сбил собаку и попал в больницу

Животное выскочило под колеса
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина сбил животное и упал

Мужчина сбил животное и упал

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 16 сентября, в ЗАТО Светлый в Саратовской области мотоциклист сбил собаку. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 9:10 35-летний мужчина на байке Yamaha TT-R250 наехал на резко выскочившую под колеса собаку.

После аварии мотоциклиста пришлось госпитализировать.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.