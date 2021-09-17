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Происшествия17 сентября 2021 10:14

Житель Вольска чуть не погиб в огне из-за курения в кровати

Огонь охватил матрас
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Мужчину удалось спасти

Мужчину удалось спасти

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 17 сентября, ночью в Вольске Саратовской области горела квартира. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В 3:38 пожарные получили сигнал об огне в трехкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажки на Одесской. На место отправили три расчета.

Житель Вольска курил в кровати

Житель Вольска курил в кровати

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Пламя охватило всего два квадратных метра, горел матрас на кровати. Тем не менее, пострадал 57-летний мужчина. С ожогами его пришлось госпитализировать.

Предварительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

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