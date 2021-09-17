Житель Вольска чуть не погиб в огне из-за курения в кровати

Мужчину удалось спасти
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Сегодня, 17 сентября, ночью в Вольске Саратовской области горела квартира. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В 3:38 пожарные получили сигнал об огне в трехкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажки на Одесской. На место отправили три расчета.
Житель Вольска курил в кровати
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Пламя охватило всего два квадратных метра, горел матрас на кровати. Тем не менее, пострадал 57-летний мужчина. С ожогами его пришлось госпитализировать.
Предварительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
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