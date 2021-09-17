В Марксе вынесен приговор избившему женщину насильнику

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Марксе вынесен приговор 24-летнему местному жителю, напавшему на женщину. Злоумышленник избил и изнасиловал пострадавшую.

Преступление было совершено в ночь с 7 на 8 июня 2021 года в Марксе. 24-летний житель района сидел возле общежития на проспекте Ленина и выпивал. В это время из подъезда вышла 41–летняя женщина. Пьяный агрессор привязался к ней, повалил на землю, сорвал одежду и изнасиловал.

Женщине удалось вырваться и забежать в подъезд, но злоумышленник догнал ее, снова повалил на пол и стал избивать. После чего попытался снова совершить насилие.

На помощь женщине бросился приятель злоумышленника и оттащил его от жертвы. Добравшись до квартиры, потерпевшая сообщила о случившемся в полицию. Из-за полученных травм она была доставлена в больницу.

Суд приговорил преступника к шести лишения свободы, о чем сообщил СУ СК по Саратовской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.