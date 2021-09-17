Горячая вода в трубах поселка Юбилейный оказалась чуть теплой

Фото от саратовца

Сегодня, 17 сентября, жительница поселка Юбилейный в Саратове пожаловалась, что горячая вода, подаваемая в ее квартиру, не соответствует положенным нормам. Сообщение появилось в паблике Типичный Юбилейный (Саратов) ВКонтакте.

Жительница ЖК «Изумрудный», расположенного на Усть-Курдюмском шоссе, пожаловалась, что температура горячей воды, идущей из крана, не превышает 26 градусов. Для наглядности горожанка приложила видео, где опускает в воду термометр, который показывает именно этот результат.

По закону температура воды в горячих кранах должна быть не меньше 60, но и не больше 75 градусов. Такие нормы установлены санитарными врачами.

Вопрос тепла в домах в ближайшие дни будет для саратовцев очень актуальным: синоптики обещают в регионе ранние заморозки.

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