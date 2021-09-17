В Саратове открыли обновленную Доску почета

Исаев с преподавателем информатики ФТЛ№1 Татьяной Удаловой Фото: Пресс-служба администрации Саратова

Сегодня, 17 сентября, в Саратове открыли городскую Доску почета. Подробности сообщила пресс-служба администрации.

Мэр Михаил Исаев поблагодарил присутствующих за самоотверженный труд, поздравил с наступающим Днем города и вручил свидетельства о занесении на Доску почета.

- Сегодня мы обновляем городскую Доску почета и чествуем тех людей, которые в своей профессии являются лучшими. Хочется назвать их имена, чтобы знал город, чтобы они были примером для наших горожан, - сказал Исаев.

На Доску повесили 24-х саратовцев.

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