Борис Шинчук: за порядком на избирательных участках следят наблюдатели и 625 камер

Фото из Центра общественного наблюдения

Сегодня, 17 сентября, председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук рассказал о работе наблюдателей на выборах. В рамках программы подготовки общественных наблюдателей было обучено более 5,5 тысяч жителей области.

- Все участки открыты, на всех участках Саратовской области находятся общественные наблюдатели. Видеонаблюдение осуществляется с помощью 625 камер, включенных по всей территории. Камеры работают круглосуточно. С 17 по 19 сентября за действиями на участках наблюдают члены Общественной палаты. В центре общественного наблюдения находится восемь экранов и еще 15 компьютеров, где можно видеть все, что происходит на избирательных участках, - заявил Борис Шинчук.

Региональный штаб по наблюдению за выборами действует на двух площадках. В помещении Общественной палаты по адресу Яблочкова, 14 организована работа «горячей линии», на которой дежурят члены Общественной палаты Саратовской области, пресс-группа и юристы.

Посмотреть трансляцию с избирательных участков можно, подав заявку за сутки. После того, как ее обработают в Общественной палате, можно прийти в центр общественного наблюдения.

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