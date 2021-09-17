В Саратовской области еще 264 человека заболели коронавирусом

Сегодня, 17 сентября, в Саратовской области зарегистрировано 264 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 заразились 84 987 человек. Выздоровели с начала эпидемии 77 993 человека, за сутки — 123.

В Саратове зарегистрирован 101 новый случай, в Энгельсском районе — 41, Балаковском — 20, Балашовском — 15, Ершовском — 12.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 11;

- 7-14 лет – 15;

- 15-19 лет – 8;

- 20-29 лет – 26;

- 30-39 лет – 44;

- 40-49 лет – 43;

- 50-59 лет – 33;

- старше 60 – 84.

С пневмонией поступили 93 человека, с признаками ОРВИ — 171.

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