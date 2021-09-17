В Саратовской области еще 264 человека заболели коронавирусом

Сегодня, 17 сентября, в Саратовской области зарегистрировано 264 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 заразились 84 987 человек. Выздоровели с начала эпидемии 77 993 человека, за сутки — 123.
В Саратове зарегистрирован 101 новый случай, в Энгельсском районе — 41, Балаковском — 20, Балашовском — 15, Ершовском — 12.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 11;
- 7-14 лет – 15;
- 15-19 лет – 8;
- 20-29 лет – 26;
- 30-39 лет – 44;
- 40-49 лет – 43;
- 50-59 лет – 33;
- старше 60 – 84.
С пневмонией поступили 93 человека, с признаками ОРВИ — 171.
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