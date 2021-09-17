Саратовцам помогут запустить воздушных змеев на День города

Саратовцы отметят День города

В субботу, 18 сентября, в честь Дня города саратовцы запустят воздушных змеев. Администрация сообщает, что мероприятие проводится под открытым небом.

Запуск змеев пройдет с 12 до 18 часов. Участвуют все желающие. Площадка фестиваля обозначена на территории нового Саратовского пляжа рядом со спуском по улице Шелковичная.

В целях безопасности участвующих на торжественном мероприятии присутствуют волонтеры, которые помогут каждому запустить змея в воздух. Фестиваль проходит с соблюдением санитарных норм.

Напомним, с 18:00 до 20:00 со стороны Шелковичной откроется фестиваль современной музыки «Волга Wave», а 21:00 в честь дня города будет дан праздничный салют.

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