Как саратовцы будут отдыхать в 2022 году

Календарь опубликовало Правительство РФ

Сегодня, 17 сентября, Правительство России опубликовало календарь выходных на 2022 год.

В следующем году саратовцы будут отдыхать с 1 по 9 января включительно, а выпадающие на субботу и воскресенье 1 и 2-е числа перенесли на 3 и 10-е мая соответственно.

Майские будут такими: 1-3 мая и 7-10-е, 4-6 – рабочие дни.

Нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта.

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