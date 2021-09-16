Володин предложил Воробьеву защитить памятник Ленину в Балашове

Фото: Володин. Саратов

Сегодня, 16 сентября, Вячеслав Володин посетил Балашов. В этом году там реализуется несколько крупных проектов: идет ремонт дорог, тротуаров, благоустройство парка, об этом рассказывает Телеграм-канал сторонников спикера Госдумы «Володин Саратов».

Сейчас в городе продолжается благоустройство парка имени Куйбышева. В прошлый приезд Володин раскритиковал увиденное. Так, вместо тротуарных бордюров поставили дорожные, из-за чего проект стал строить дороже. До ноября в парке необходимо завершить реконструкцию

- Почему не ухаживают за памятником Ленину? Зачем вождей ставить на пьедестал, чтобы потом их забывать и даже не красить, – сказал Володин. Он попросил Андрея Воробьева взять шефство над памятником и привести его в надлежащий вид.

После посещения парка Вячеслав Володин пообщался с жителями. Он рассказал о преимуществах Балашовской агломерации и новых региональных программах.

- Со следующего года стартует программа – ремонт внутрипоселковых дорог из расчета 3 тысячи рублей на каждого жителя. По такому же принципу пройдет и обновление водопровода в селах и деревнях. Должна появиться и областная программа, в рамках которой ежегодно будут реконструировать по 100 школ, 100 детсадов и 50 Домов культуры, - рассказал спикер Госдумы.

Вячеслав Володин также поделился планами на создание индустриального парка в Балашове.

- Это новые рабочие места, новое слово в науке. Нужно посмотреть на опыт других регионов. Предлагаю Андрею Викторовичу Воробьеву изучить его, чтобы лучшие практики реализовать здесь, в Балашове, - пояснил парламентарий.

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