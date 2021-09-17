В Саратове пасмурно и холодно

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 17 сентября.

В области облачно с прояснениями. Утром и днем местами кратковременные дожди. Ветер веет с Северо-запада со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, порывы – 13 м/с. Термометры покажут в течение дня от 12 до 17 градусов тепла.

Ночью ветер скорректирует направление на северное – 4-9 метров в секунду. Температура воздуха составит от 4 до 9 градусов выше нуля, при прояснении – до -1°С.

В Саратове сейчас +11°С. К 10 утра воздух прогреется до +12°С, днём будет до +14°С, а ночью температура опустится до +9°С. Ветер северный – от 1 до 3 метров в секунду, редкие порывы – до 7 м/с. Пасмурно.

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