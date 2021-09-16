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Общество16 сентября 2021 20:45

Саратову дали кредит на 4,4 млрд для строительства микрорайона на месте старого аэропорта

Там планируют построить шесть школ, 20 детских садов, три поликлиники и станцию скорой
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сегодня, 16 сентября, стало известно об одобрении очередного федерального кредита для Саратовской области. Информация опубликована на сайте Правительства России.

На правкомиссии под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина решили выделить средства ещё трем регионам: Калининградской, Курганской и Московской областям.

В Саратовской области средства пустят на проект по комплексному развитию территории бывшего аэропорта Саратова – Центральный в Кировском районе площадью 221,9 га.

- Проект предусматривает строительство 1,322 млн кв. м жилья для более чем 44 тысяч человек, а также зданий общественного назначения и социальной инфраструктуры, в том числе 20 детских садов на 2865 мест, 6 школ на 4950 мест, 2 учреждений допобразования на 600 мест, 3 поликлиник и 1 станции скорой помощи. Также в рамках проекта будет построена транспортная и инженерная инфраструктура. Проектное количество рабочих мест составит 32 тыс, - говорится в сообщении.

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