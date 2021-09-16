Саратову дали кредит на 4,4 млрд для строительства микрорайона на месте старого аэропорта

Сегодня, 16 сентября, стало известно об одобрении очередного федерального кредита для Саратовской области. Информация опубликована на сайте Правительства России.

На правкомиссии под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина решили выделить средства ещё трем регионам: Калининградской, Курганской и Московской областям.

В Саратовской области средства пустят на проект по комплексному развитию территории бывшего аэропорта Саратова – Центральный в Кировском районе площадью 221,9 га.

- Проект предусматривает строительство 1,322 млн кв. м жилья для более чем 44 тысяч человек, а также зданий общественного назначения и социальной инфраструктуры, в том числе 20 детских садов на 2865 мест, 6 школ на 4950 мест, 2 учреждений допобразования на 600 мест, 3 поликлиник и 1 станции скорой помощи. Также в рамках проекта будет построена транспортная и инженерная инфраструктура. Проектное количество рабочих мест составит 32 тыс, - говорится в сообщении.

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