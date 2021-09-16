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Происшествия16 сентября 2021 17:57

Следственный комитет начал проверку ужасных условий в доме №92 на Железнодорожной в Саратове

Жильцы записали видеообращение по поводу проживания в аварийном доме
Источник:kp.ru
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Жилой дом №92 на улице Железнодорожная в Саратове в ближайшее время может похоронить под собой своих жильцов. Видеообращение по этому поводу записали жители аварийного дома.

Следственным отделом по Кировскому району Саратова СУ СКР по Саратовской области по этому поводу организована доследственная проверка.

Из обращение жителей свидетельствует, что крыша дома протекает, ремонтировать ее жильцам пришлось самостоятельно. На стенах трещины, большинство окон заколочено, в квартирах сырость и плесень. Мер к расселению жильцов дома, среди которых есть дети, органы власти не предпринимают.

- Следователями СК будет дана объективная юридическая оценка ситуации. По результатам проверки будет принято соответствующее решение, - сообщили в региональном СУ СКР.