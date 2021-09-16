Николай Панков: Саратовская область получит 135 миллионов на борьбу с коронавирусом

Николай Панков

Сегодня, 16 сентября, Николай Панков в своем Телеграм-канале "Пара слов" рассказал, что из резервного фонда Правительства РФ в Саратовскую область поступит 135 миллионов рублей. Деньги выделены на приобретение лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

- Здоровье людей - это главное, особенно а период пандемии. Необходимо обеспечить необходимое количество лекарственных препаратов. И очень правильно, что в этом наша область получает федеральную поддержку, - рассказал парламентарий.

- Чтобы победить пандемию, важны все меры. Это зависит и от каждого из нас. Необходимо пройти вакцинацию, - добавил Николай Панков.

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