В центре Саратова горело заброшенное общежитие издательства «Слово»

Сегодня, 16 сентября, в центре Саратова горело бывшее общежитие издательства «Слово». Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В 18:59 пожарные получили сигнал об огне в заброшенном трех-четырехэтажном доме на пересечении Соборной и Григорьева. На место отправили три единицы техники.

Площадь пожара оценили в восемь квадратных метров. Горел мусор.

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