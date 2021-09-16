В Заводском районе Саратова появилась улица имени Вадима Прелатова

Фото с сайта ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер»
В Заводском районе Саратова появилась улица имени всемирно известного кардиохирурга и почетного гражданина области Вадима Прелатова. Сегодня, 16 сентября, соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии.
В этом году врачу могло бы исполниться 80 лет.
Новая улица идет от Крымской вдоль Областного клинического кардиологического диспансера на Юг. В медучреждении медик работал замглавврача по кардиохирургии.
Напомним, Прелатов ушел из жизни 16 февраля 2020 года.
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