Саратов ждут ночные заморозки

Фото: КП-Саратов

В Саратовской области ожидается резкое понижение температуры, об этом информирует Саратовский Гидрометцентр.

Ночью и утром 17 сентября в некоторых районах Саратовской области ожидаются заморозки на почве. Температура опустится до 0...-2 градусов.

Напомним, ранее синоптики предупредили жителей региона, что похолодание пришло в Саратов надолго: арктический холод резко оборвал «бабье лето».

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