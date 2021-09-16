Житель Саратова спровоцировал жену на драку, получил удар ножом и умер

Фото: СУ СК по Саратовской области

В скором времени перед судом предстанет 51-летняя женщина, обвиняемая в убийстве мужа.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 5 июля 2021 года в квартире на Большой Садовой. 51-летняя женщина вместе с 45-летним супругом выпивали. В ходе застолья они поссорились. Мужчина стал провоцировать жену словами о том, что она не способна что-либо сделать ему. В ответ женщина схватила нож и ударила супруга в грудь. Мужчина смог подняться и немного пройти, а затем умер. Осознав случившееся, женщина позвонила в полицию.

Обвиняемая признала вину и раскаялась в содеянном. Ранее она уже была судима за нанесение мужу ранения ножом в область живота. Тогда его жизнь медикам удалось спасти. Сейчас женщина заключена под стражу.

Уголовное дело передано в суд.

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