Жителей Саратова возмутил коммунальный гейзер на парковке

ЧП в Ленинском районе

Сегодня, 16 сентября, жители Ленинского района Саратова могли лицезреть целый гейзер горячей воды у себя во дворе.

Информация была опубликована в паблике Саратов онлайн ВКонтакте. Пользователь, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что прорыв зафиксирован по адресу Панфилова, 13, который находится в 6-м Дачном микрорайоне.

Глядя на то, как вода заливает двор, горожане задаются вопросом, почему они должны платить за воду, вылившуюся на асфальт.

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