В Саратовской области появятся 58 новостроек до конца года

В 2021 году в Саратове в эксплуатацию были введены 1924 жилых дома. Это почти на треть больше, чем в 2020 году за аналогичный период.

По предварительным данным за январь-август текущего года в эксплуатацию введено 27 многоквартирных жилых домов от фирм-застройщиков.

В IV квартале 2021 года в регионе планируется сдать еще 58 многоэтажек. Из них 40 жилых домов в Саратове, семь в Энгельсе, пять в Балакове.

Напомним ранее Саратовская область вошла в число регионов для старта новой программы расселения аварийного жилья. Таким образом, больше горожан получили возможность переселиться в новостройки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.