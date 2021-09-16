На выходных в Саратове отметят День города

На выходных в Саратове будут отмечать День города. Традиционно празднование Дня города переносится на выходные, хотя официальный день рождения города – 12 июля.

Праздник жители будут отмечать всю неделю, но главные мероприятия пройдут в выходные. Саратовцев ждет шоу на пляже и салют.

Мероприятия будут проходить с соблюдением ограничений Роспотребнадзора по коронавирусу. Мероприятия на День города не должны собирать больше 50 человек, о чем на сегодняшнем брифинге заявил начальник эпидотдела регионального управления Роспотребнадзора Игорь Вяткин.

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