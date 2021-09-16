В Саратовской области продлять каникулы не будут

Продлять каникулы в Саратовской области из-за эпидемиологической обстановки не планируется, об этом информирует заместитель регионального министра образования Ирина Чинаева.

- Есть школы, в которых нет избирательных участков, в них будут проводиться занятия без сбоев. В остальных запланированы походы в учреждения культуры, - рассказала представитель минобразования.

Вместе с тем Ирина Чинаева отметила, что, если родители обеспокоены угрозой заражения, они имеют права не отправлять детей в школу.

- Можно погулять по городу в эти дни, - рассказывает чиновница.

Оснований для продления каникул в министерстве также не видят.

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