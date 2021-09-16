В центре Саратова отключили воду из-за поломанной дорожными рабочими трубы

Фото «КВС»

Сегодня, 16 сентября, в Волжском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщают «КВС».

Из-за повреждения дорожными рабочими трубопровода на Радищева, 89 водоснабжение на время ремонта отключили жителям Большой Горной от Мясницкой до Вознесенской по нечетной стороне, на Соколовой, 44/62, Малой Горной, 61/77, 40/54, а также по адресу Трудовой переулок, 3/19.

Вернуть воду обещают к 8 вечера.

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