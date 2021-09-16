В Саратовской области 180 классов и детский сад закрыты по коронавирусу

Закрыты 180 классов в регионе

В Саратовской области на сегодняшний день, 14 сентября, из-за карантина по коронавирусу остается закрытым один детский сад в Екатериновском районе, а также 180 классов в 108 школах региона, об этом информирует заместитель регионального министра образования Ирина Чинаева.

Больше всего закрытых школ в Саратове – 58, в Пугачевском районе их пять, в Балашовском районе их 11, а в Балаковском 18.

Также закрыты 39 групп в 34 детских садах.

На дистанционное обучение переведены восемь групп в шести колледжах региона.

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