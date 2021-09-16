В Синодском под Саратовом через две недели откроется новая амбулатория

Фото из Telegram-канала «Пара слов»

Сейчас в селе Синодское в Саратовском районе строят новую амбулаторию. Об этом сегодня, 16 сентября, пишет в своём Telegram-канале «Пара слов» депутат Государственной думы Николай Панков.

В старой амбулатории рушились стены, была повреждена электропроводка. Политик пишет, что новое здание будет готово через две недели. Параллельно закупают оборудование. В новой амбулатории также будет аптека.

- Уже скоро жители Синодского и соседних сел будут получать медицинскую помощь в современных и комфортных условиях. В новой амбулатории будет стоматологический кабинет и кабинет телемедицины. Там жители смогут получать консультации и помощь узких специалистов из клиник Саратова не выезжая из Синодского, - пишет Панков.

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