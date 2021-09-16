Саратовским дачникам не вернут сезонный автобус

В администрации Саратова объяснили, почему саратовцам не следует ждать возвращения сезонного дачного автобуса на линии. Напомним, горожане были возмущены тем, что один из автобусов № 28 сняли с маршрута раньше времени.

- Маршрут №28 сезонный. Продолжительность его работы зависит от погодных условий – обычно завершается во второй половине октября. В связи со снижением пассажиропотока в настоящее время на маршрут №28 в будни выпускается 1 автобус, в выходные с увеличением числа дачников – 2 автобуса, - пишет пресс-служба городской администрации.

Комментируя ситуацию с переполненным дачниками автобусом, фотографии которого горожане предоставили редакции, администрация сообщает, что опубликованные фотографии сделаны на первом рейсе, а далее автобусы отправляются менее заполненными. В соответствии с правилами пользования автобусами, бесплатно перевозится одно место ручной клади, перевозка багажа не осуществляется.

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