В Саратовской области ищут свидетелей аварии, где погибли «Учитель года» и ее семилетняя дочь

Жертва трагедии

Следователи ищут свидетелей жуткого ДТП в Пугачевском районе Саратовской области: 11 сентября в аварии погибли три человека. На данный момент возбуждено уголовное дело.

Напомним, трагедия произошла 11 сентября около 20:00 2-м километре автодороги «Пугачев-Перелюб». «Лада Гранта» столкнулась с КамАЗом. В результате ДТП погиб 44-летний водитель легкового автомобиля, а также двое пассажиров 35-летняя женщина и семилетняя девочка. Это были Юлия Шеина, призер регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020», и ее семилетняя дочь Ксения.

Показания каждого из очевидцев происшествия могут иметь принципиальное значение для установления истины, поэтому следователи СК просят откликнуться всех, кто 11 сентября 2021 года стал свидетелем аварии, а также водителей, чей видео-регистратор зафиксировал момент трагедии.

Тех, кому что-либо известно об обстоятельствах произошедшего, просят обращаться в Пугачевский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по адресу: город Пугачев, Революционный проспект, дом 167 или по телефону 8-919-835-35-59.

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