Бензин в Саратовской области все еще дороже, чем в ПФО

Росстат опубликовал последние данные по ценам на бензин в регионах. В Саратовской области топливо дороже, чем в среднем по ПФО.

С 6 по 12 сентября в регионе бензин стоил 48,18 рублей. Средний показатель ПФО составляет 47,72, среднероссийский – 48,88.

92-й на саратовских заправках стоит 45,54 рублей. ПФО – 45,21, Россия – 45,94.

За литр 95-го просили в среднем по 49,16. ПФО – 48,90, Россия – 49,76.

Литр 98-го в Саратове стоил 55,72 рублей. ПФО – 56,7, Россия – 57,56.

Солярка на городских заправках стоила 48,78 рублей за литр. ПФО – 49,07, Россия – 50,63.

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