В Саратове трамваи встали на Стрелке

Трамваи и троллейбусы Саратова

Сегодня, 16 сентября, в Саратове было прервано движение трамваев в Заводском районе, о чем информирует городская группа, посвященная электротранспорту.

В 11:46 произошла аварийная остановка трамваев маршрута №9. Составы прекратили движение между остановками «Стрелка» и «3-й Товарный проезд».

Электротранспорт не идет в сторону 1-го Просяного проезда, о причинах сбоя не сообщается.

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