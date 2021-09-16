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Общество16 сентября 2021 9:56

Тысячи жителей Ленинского района Саратова «КВС» до вечера оставили без воды

Ограничили холодное водоснабжение
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сегодня, 16 сентября, в Ленинском районе Саратова тысячи горожан остались без холодной воды. Это связано с работами «КВС.

Примерно до 17 часов без водоснабжения остались следующие абоненты:

1-й пр. Строителей, 10,12,

2-я Песочная,

Авиационная,

Восточная,

Гомельская,

Гусельская,

Гусельский пр.,

Енисейская,

Квартальная,

Клещевская,

Овражная,

Песочная,

Прудная,

Строителей пр.,20,

Тележная,

Черниговская,

Чкалова.

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