Тысячи жителей Ленинского района Саратова «КВС» до вечера оставили без воды

Сегодня, 16 сентября, в Ленинском районе Саратова тысячи горожан остались без холодной воды. Это связано с работами «КВС.
Примерно до 17 часов без водоснабжения остались следующие абоненты:
1-й пр. Строителей, 10,12,
2-я Песочная,
Авиационная,
Восточная,
Гомельская,
Гусельская,
Гусельский пр.,
Енисейская,
Квартальная,
Клещевская,
Овражная,
Песочная,
Прудная,
Строителей пр.,20,
Тележная,
Черниговская,
Чкалова.
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