Лже-полицейский убедил саратовскую пенсионерку перевести все накопления мошенникам

Сегодня, 16 сентября, региональное ГУ МВД сообщает об очередном случае телефонного мошенничества. На этот раз жертвой «сотрудников банка» стала пенсионерка.

Анне Волгуцкой накануне позвонили якобы из банка. Девушка на том конце провода попыталась уверить горожанку в том, что кто-то пытается снять деньги с её счета. Сначала женщина не поверила и повесила трубку. После этого ей уже позвонили из «полиции». Лже-правоохранитель убедил Анну в том, что, отказываясь разговаривать с банкирами, она нарушает закон.

Напуганная женщина ответила на следующий звонок из «банка», назвала все коды из смс и лишилась почти 200 тысяч рублей.

Возбуждено дело о мошенничестве. В полиции напоминают, что сотрудники органов никогда не будут звонить и просить поучаствовать в каких-либо операциях или же ответить кому-то на звонок.

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